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Происшествия 17 января 2024 14:45

Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в Башкортостане

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Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в отношении участников несанкционированной акции у суда в башкирском Баймаке, передает РИА Новости со ссылкой на главу общественного совета МВД республики.

В среду местный суд приговорил к 4 годам Фаиля Алчинова, его признали виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку.

МВД республики после этого обратило внимание на призывы в соцсетях к несанкционированной акции у суда в Баймаке, местные СМИ писали о задержаниях.

#полиция #Башкортостан
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