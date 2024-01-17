Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в Башкортостане

Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в отношении участников несанкционированной акции у суда в башкирском Баймаке, передает РИА Новости со ссылкой на главу общественного совета МВД республики.

В среду местный суд приговорил к 4 годам Фаиля Алчинова, его признали виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку.

МВД республики после этого обратило внимание на призывы в соцсетях к несанкционированной акции у суда в Баймаке, местные СМИ писали о задержаниях.