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Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в Башкортостане
Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в отношении участников несанкционированной акции у суда в башкирском Баймаке, передает РИА Новости со ссылкой на главу общественного совета МВД республики.
В среду местный суд приговорил к 4 годам Фаиля Алчинова, его признали виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку.
МВД республики после этого обратило внимание на призывы в соцсетях к несанкционированной акции у суда в Баймаке, местные СМИ писали о задержаниях.
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