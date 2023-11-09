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Глава Башкирии заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию
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Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заразился Covid-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом передает ТАСС.
«У главы Башкортостана положительный тест на коронавирус», – рассказали в пресс-службе руководителя республики.
Ранее сообщалось, что у десяти жителей России обнаружен новый вариант коронавирусной инфекции «пирола».
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