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Руc Тат
Общество 9 ноября 2023 09:52

Глава Башкирии заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

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Глава Башкирии заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заразился Covid-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом передает ТАСС.

«У главы Башкортостана положительный тест на коронавирус», – рассказали в пресс-службе руководителя республики.

Ранее сообщалось, что у десяти жителей России обнаружен новый вариант коронавирусной инфекции «пирола».

#Радий Хабиров #коронавирус
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