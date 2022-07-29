Глава автономии татар Башкортостана: «Мы можем быть маяком и примером для других народов»

Съезд ВКТ — большой праздник не только для татар, но и всех тюркоязычных народов. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась руководитель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» Римма Утяшева.

«На это мероприятие приедут татары со всего мира. Курултай — очень красивая традиция нашего народа, — отметила собеседница агентства. — Я очень рада предстоящей встрече. Из нашей республики на съезд тоже едет большая делегация. Мы решили отправить в Казань больше молодых наших активистов. Потом они приедут в свои районы, расскажут об увиденном, услышанном, поделятся опытом».

Римма Утяшева поблагодарила главу Башкортостана за поддержку татарской диаспоры в регионе.

«Мы очень благодарны Радию Хабирову. Здесь открыли большой памятник Габдулле Тукаю. На праздник тогда приехал и Президент Татарстана», — напомнила она.

По мнению Утяшевой, необходимо совместными усилиями сохранять язык, традиции и культуру татарского народа.

«Поскольку в последние годы дела у нас идут хорошо, я уверена, что мы можем быть маяком, примером и для других народов. Только когда татары будут уважительно относиться к друг другу, мы будем всегда развиваться. Татар поздравляю, нашим делегатам желаю успехов. Пусть увидят, какая красивая Казань, как богат Татарстан!» — высказалась глава автономии татар Башкортостана.

Ранее «Татар-информ» сообщал о пяти главных событиях VIII съезда Всемирного конгресса татар.