Глава Астраханской области: Шедевры Тукая внесли огромный вклад в воспитание поколений

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с поздравлениями в честь 135-летия Габдуллы Тукая. В ней он написал, что творчество великого татарского поэта объединяет народы регионов России.

«Астрахань с благодарностью хранит память о пребывании Габдуллы Тукая на своей земле. Поэтические шедевры поэта внесли огромный вклад в воспитание представителей многих поколений. Сегодня Татарстан уверенно идет в ногу со временем, бережно храня исконные традиции и родной язык. Еще раз поздравляю вас и всех жителей Республики Татарстан», — написал Бабушкин.

В этом году во всем мире празднуют 135-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Во всех уголках России к памятнику великого татарского поэта несут цветы. В Казани представители творческих профессий посетили кладбище, где он похоронен. Как в Татарстане отмечают юбилей Тукая – в обзоре ИА «Татар-информ».

