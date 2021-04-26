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Ру Тат
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26 апреля 2021  15:35

Глава Астраханской области: Шедевры Тукая внесли огромный вклад в воспитание поколений

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с поздравлениями в честь 135-летия Габдуллы Тукая. В ней он написал, что творчество великого татарского поэта объединяет народы регионов России.  

«Астрахань с благодарностью хранит память о пребывании Габдуллы Тукая на своей земле. Поэтические шедевры поэта внесли огромный вклад в воспитание представителей многих поколений. Сегодня Татарстан уверенно идет в ногу со временем, бережно храня исконные традиции и родной язык. Еще раз поздравляю вас и всех жителей Республики Татарстан», — написал Бабушкин.  

В этом году во всем мире празднуют 135-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Во всех уголках России к памятнику великого татарского поэта несут цветы. В Казани представители творческих профессий посетили кладбище, где он похоронен. Как в Татарстане отмечают юбилей Тукая – в обзоре ИА «Татар-информ».
 

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