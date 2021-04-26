Возложение цветов и перевод Тукая на языки мира: как в Татарстане отмечают юбилей поэта

Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукаю

Президент Татарстана Рустам Минниханов утром обратился к жителям республики, чтобы поздравить их с Днем родного языка и 135-летием великого поэта Габдуллы Тукая.

«В Тукае гармонично уживались и ранимый лирик, и бескомпромиссный публицист, и вдумчивый философ, и тонкий сатирик, и непререкаемый борец за свободу и счастье своего народа. Недаром и по сей день его гениальная поэзия дает ответы на многие актуальные вопросы современности», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что Тукай остается для татар нравственным ориентиром и эталоном чистоты и выразительности родного языка.

Президент РТ пожелал жителям республики, чтобы сегодняшний праздник стал для них днем духовности и красоты родной речи.

Далее Президент Татарстана вместе с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым, депутатами Госсовета республики и представителями творческой интеллигенции возложили цветы к памятнику Габдулле Тукаю в Казани.

В церемонии также поучаствовала молодежь, для которой творчество поэта до сих пор остается актуальным.

«Татарская литература всегда ассоциируется с Габдуллой Тукаем. Кроме того, ни один поэтический конкурс не проходит без его произведений. Его стихи знают и читают все», – сказал один из молодых людей после возложения цветов.

«Тукай – национальный маяк татарского народа»

В день юбилея поэта могилу Тукая посетили члены Союза журналистов республики. Они возложили цветы к месту захоронения и поделились своим видением роли татарского классика.

«Рядом с могилой Тукая каждый татарин еще раз осознает, что не должен терять родной язык и литературу. Это чувствуется и через стихи Тукая, который до сих пор будит нас сквозь стихотворные строки», – отметил Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Среди тех, кто пришел, чтобы возложить цветы к могиле поэта, были главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов, главный редактор татарской ленты агентства Рамис Латыпов, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов и многие другие.

«Габдулла Тукай – основатель татарского литературного слова. Прийти на его могилу – желание сердца. Мы каждый год приезжаем на кладбище, чтобы донести наши чувства к поэту», – заявил Аминов.

«Тукай играет такую же роль, как и Пушкин»

С инициативой создать Центр литературного перевода, где произведения Тукая можно будет адаптировать под разные языки мира, выступил председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

«Тукай играет в татарской жизни такую же роль, как Пушкин. Но его произведения еще не переведены на западные языки», – отметил Зайдулла.

По его словам, в переводе нуждаются произведения не только Тукая, но и других татарских классиков. Создание Центра литературного перевода полностью решит эту проблему.

Идею поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов, отметив, что перевод произведений татарских писателей – это необходимая работа.

Кроме того, поэт Зиннур Мансуров предложил создать скульптурную композицию по мотивам стихотворения Тукая «Туган тел». Подразумевается, что она будет состоять из фигуры самого поэта и женщины с сыном и дочерью в национальных татарских одеждах, а также там будут написаны строчки из стихотворений на русском, татарском, английском и арабском языках.

Президент поддержал идею и велел провести конкурс, где определят внешний вид памятника и его месторасположение.