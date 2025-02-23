Глава Апастовского района РТ рассказал о поддержке бойцов СВО и подшефных городов

Айрат Зиганшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Апастовского района Татарстана Айрат Зиганшин, лично участвующий в доставке помощи, рассказал, как муниципалитет оказывает поддержку участникам специальной военной операции и подшефным Татарстану городам, в прямом эфире телемоста «Вместе» между Казанью и Луганском.

«В первую очередь хочу сказать, что вектор оказания поддержки и помощи дал наш Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Мы в двух направлениях поддерживаем новые территории. Первое, это ребятам, которые выполняют специальную военную операцию с нашего района. И второе – это поддержка шеф-городов – Рубежное и Лисичанска гуманитарной помощью», – заметил руководитель муниципалитета (цитата по ТНВ).

По оценке Айрата Зиганшина, в общей сложности на сегодняшний день было направлено более 120 тонн помощи. «Вчера только направили целевой груз для Рубежной центральной районной больницы. Есть еще семьи, которые на местах находятся. У нас более точечная поддержка в этом направлении тоже организована. За каждой семьей у нас закреплен руководитель предприятия», – уточнил он.

«Поэтому в этом направлении тоже работаем и дальше будем работать», – заверил глава района. В муниципалитете насчитывается более 500 волонтеров, которые своими руками изготовили свыше 27 тыс. изделий для фронта.