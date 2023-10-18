Глава Апастовского района передаст бойцам три автомобиля в зоне СВО

Глава Апастовского района Айрат Зиганшин отправился в зону спецоперации с гуманитарным грузом. Делегация передаст три автомобиля «УАЗ», «Шевроле Нива» и «Нива» для использования в военных действиях.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе, глава уже пять раз был в СВО, навещал бойцов. На этот раз вместе с ним в путь отправился его заместитель Ленар Хантимеров.

При поддержке администрации района, спонсоров, жителей каждому бойцу сформировали посылку на 20 тыс. рублей из необходимых вещей — общим количеством 110 экземпляров.

«Спасибо каждому жителю района, спонсорам, которые внесли свой вклад в сбор гуманитарной помощи! Наша сила — в единстве!» — отметил глава района.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что житель Апастовского района передал землякам в зону СВО личный УАЗ.