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Общество 28 августа 2023 13:53

Бойцам в зону СВО из Апастовского района Татарстана передали рации

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Бойцам в зону СВО из Апастовского района Татарстана передали рации
Фото: Ландыш Гайнуллина

Из Апастовского района Татарстана в зону специальной военной операции отправлены три рации на сумму 140 тысяч рублей. Рации были переданы земляку — майору Булату Бадрутдинову, который сегодня участвует в СВО.

Руководитель Апастовского районного отделения Координационного совета ветеранов боевых действий Фанис Зайнуллин рассказал, что ребята ранее сообщали, что для них нужны качественные рации.

Фото: Ландыш Гайнуллина

«Мы при материальной поддержке Апастовского районного отделения Координационного совета ветеранов боевых действий, районной организации пограничников и руководства и населения района закупили эти рации и отправили их военнослужащим. Желаем ребятам победы и возвращения домой живыми и здоровыми», — пожелал Зайнуллин.

Военнослужащий поблагодарил земляков за столь необходимую технику на передовой.

Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной.

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#спецоперация
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