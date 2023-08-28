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Бойцам в зону СВО из Апастовского района Татарстана передали рации
Из Апастовского района Татарстана в зону специальной военной операции отправлены три рации на сумму 140 тысяч рублей. Рации были переданы земляку — майору Булату Бадрутдинову, который сегодня участвует в СВО.
Руководитель Апастовского районного отделения Координационного совета ветеранов боевых действий Фанис Зайнуллин рассказал, что ребята ранее сообщали, что для них нужны качественные рации.
«Мы при материальной поддержке Апастовского районного отделения Координационного совета ветеранов боевых действий, районной организации пограничников и руководства и населения района закупили эти рации и отправили их военнослужащим. Желаем ребятам победы и возвращения домой живыми и здоровыми», — пожелал Зайнуллин.
Военнослужащий поблагодарил земляков за столь необходимую технику на передовой.
Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной.
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