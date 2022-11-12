Глава Апастовского района передал гостинцы семьям мобилизованных земляков

В Апастовском районе Татарстана продолжает работу специальный штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных. Этот штаб изучает проблемы семей призванных из запаса и оказывает им всестороннюю помощь, рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Апастовского района Айрат Зиганшин.

Вместе с заместителем руководителя исполкома района Гулюсой Галлямовой глава муниципалитета посетил семью Григория Сергеева, который сейчас проходит переобучение в лагере на территории МВЦ «Казань Экспо».

Глава района побеседовал с близкими Григория и передал им гостинцы.

«26 октября нашим районом городу Лисичанску было передано около 20 тонн гуманитарной помощи. До этого мы отправляли гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую республики», — сказал Айрат Зиганшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Апастовского района навестил родителей полковника — участника специальной военной операции на Украине.