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Общество
12 ноября 2022  22:36
Эльза Кузнецова

Глава Апастовского района передал гостинцы семьям мобилизованных земляков

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Глава Апастовского района передал гостинцы семьям мобилизованных земляков

В Апастовском районе Татарстана продолжает работу специальный штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных. Этот штаб изучает проблемы семей призванных из запаса и оказывает им всестороннюю помощь, рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Апастовского района Айрат Зиганшин.

Вместе с заместителем руководителя исполкома района Гулюсой Галлямовой глава муниципалитета посетил семью Григория Сергеева, который сейчас проходит переобучение в лагере на территории МВЦ «Казань Экспо». 

Глава района побеседовал с близкими Григория и передал им гостинцы. 

«26 октября нашим районом городу Лисичанску было передано около 20 тонн гуманитарной помощи. До этого мы отправляли гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую республики», — сказал Айрат Зиганшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Апастовского района навестил родителей полковника — участника специальной военной операции на Украине.

Фото: https://vk.com/apastovo.tatarstan.

#мобилизация
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