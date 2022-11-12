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Общество
12 ноября 2022  10:12
Эльза Кузнецова

Глава Апастовского района навестил родителей полковника — участника военной спецоперации

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Глава Апастовского района навестил родителей полковника — участника военной спецоперации

Глава Апастовского района Татарстана Айрат Зиганшин побывал в гостях у родителей полковника Зульфата Нигматзянова из деревни Азбаба. О своем визите чиновник рассказал на своей странице во «ВКонтакте». 

Зульфат Нигматзянов — участник многих боевых действий, который и сегодня находится на военной службе. Он принимает участие в специальной военной операции.

«Благодарю его родителей Гулирам апу и Наиля абый за достойное воспитание детей! Трое сыновей имеют звание полковника — все три их сына добились больших успехов на военной службе. В настоящее время его сын — полковник Зульфат Нигматзянов участвует в специальной военной операции. Мы встретились, пообщались, повспоминали сыновей», — написал он.

Он выразил желание встречаться только в связи с радостными событиями. «Горжусь нашими отважными земляками!» — написал он.

Фото: https://vk.com/apastovo.tatarstan

#апастовский район рт
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