Глава Апастовского района навестил родителей полковника — участника военной спецоперации

Глава Апастовского района Татарстана Айрат Зиганшин побывал в гостях у родителей полковника Зульфата Нигматзянова из деревни Азбаба. О своем визите чиновник рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Зульфат Нигматзянов — участник многих боевых действий, который и сегодня находится на военной службе. Он принимает участие в специальной военной операции.

«Благодарю его родителей Гулирам апу и Наиля абый за достойное воспитание детей! Трое сыновей имеют звание полковника — все три их сына добились больших успехов на военной службе. В настоящее время его сын — полковник Зульфат Нигматзянов участвует в специальной военной операции. Мы встретились, пообщались, повспоминали сыновей», — написал он.

Он выразил желание встречаться только в связи с радостными событиями. «Горжусь нашими отважными земляками!» — написал он.