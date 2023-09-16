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Богатырские птицы и большой ассортимент: в Агрызе прошла первая осенняя сельхозярмарка
В Агрызском районе Татарстана прошла первая осенняя сельхозярмарка. Площадку посетили глава района Ленар Нургаянов и гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев, который является уроженцем этих мест. Они обошли торговые ряды, пообщались с продавцами и покупателями, ознакомились с ассортиментом и ценами на продукцию.
Особый интерес уроженца деревни Новое Аккузино вызвало мясо индюка весом почти 5 килограмм. Выращиванием таких богатырских птиц в Агрызе занимается Дмитрий Вагапов.
Раузил Хазиев подчеркнул, что проведение подобных продаж сельхозпродукции — один из действенных механизмов поддержки местных производителей — фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.
На ярмарке был представлен большой выбор овощей, мяса, рыбы, колбасных изделий, сыров, круп, меда, масла, молочной и прочей сельскохозяйственной продукции.
Напомним, сельхозярмарки будут проходить каждую неделю, по субботам, и продлятся до конца декабря.
Сегодня во время субботнего совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем первым лицам посетить сельхозярмарки, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Материал подготовлен при участии Ляйсиры Зигангараевой.
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