Богатырские птицы и большой ассортимент: в Агрызе прошла первая осенняя сельхозярмарка

Фото: Ляйсира Зигангараева

В Агрызском районе Татарстана прошла первая осенняя сельхозярмарка. Площадку посетили глава района Ленар Нургаянов и гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев, который является уроженцем этих мест. Они обошли торговые ряды, пообщались с продавцами и покупателями, ознакомились с ассортиментом и ценами на продукцию.

Особый интерес уроженца деревни Новое Аккузино вызвало мясо индюка весом почти 5 килограмм. Выращиванием таких богатырских птиц в Агрызе занимается Дмитрий Вагапов.

Фото: Ляйсира Зигангараева

Раузил Хазиев подчеркнул, что проведение подобных продаж сельхозпродукции — один из действенных механизмов поддержки местных производителей — фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

На ярмарке был представлен большой выбор овощей, мяса, рыбы, колбасных изделий, сыров, круп, меда, масла, молочной и прочей сельскохозяйственной продукции.

Фото: Ляйсира Зигангараева

Напомним, сельхозярмарки будут проходить каждую неделю, по субботам, и продлятся до конца декабря.

Сегодня во время субботнего совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем первым лицам посетить сельхозярмарки, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото: Ляйсира Зигангараева