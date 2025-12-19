Глава АНО, помогающей людям с ОВЗ: Несмотря на давление, Россия развивается динамично

Несмотря на санкции Запада, наша страна продолжает динамично расти и развиваться. Об этом «Татар-информу» заявил председатель АНО содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» Марат Ильясов, комментируя прямую линию Владимира Путина.

«Динамичный рост и развитие нашей страны, несмотря на санкции и экономическое давление Запада, я вижу и сам, общаясь, в том числе, с различными руководителями. Это проявляется во всех областях и сферах. Поддержка со стороны государства идет полным ходом, в том числе через национальные проекты и программы. В этом году мы закончили апробацию нового пилотного проекта при поддержке гранта Президента России — первого в истории России мобильного реабилитационного комплекса для реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сельских поселениях страны», – сказал Марат Ильясов.

По его словам, впервые в истории не люди ездили в реабилитационные центры, а реабилитация приезжала к ним.

«Как отметил наш Президент, несмотря на все происки и поддержку киевского режима западными странами, наша армия стремительно идет вперед. Мой брат, который сейчас воюет на передовой, также периодически об этом говорит. Мы с ним частенько переписываемся и созваниваемся. Конечно, порой бывает не совсем просто, но мы уверенно идем вперед к Победе», – добавил он.

Сегодня Президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В 2025 году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане. Программа началась в 12:00 по московскому времени.