Глава Альметьевского района навестил матерей бойцов СВО

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов совместно с соцзащитой и координатором фонда защитников отечества Ольгой Ильдуковой навестил матерей военнослужащих, погибших в зоне СВО.

Нагуманов выразил искреннюю поддержку и сопереживание этим женщинам, которые чувствуют боль и горечь потери сыновей. Он подчеркнул, что важно помнить подвиги наших Героев, которые отдали жизнь ради защиты будущего и свободы своей страны.

Глава района выслушал их истории и поздравил женщин с Декадой пожилых людей, вручил цветы, пожелал здоровья.

«Ситуация сейчас непростая, стрессов много, — отметил он. — И ситуация для вашей семьи непростая. Вряд ли она разрешится — типа забыть и жить как раньше. Вы нам очень важны. Как вы себя ведете, как себя позиционируете, говорите об этом, не закрываетесь. Это очень ценно».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Альметьевска Нагуманов вручил цветы пожилым людям на улице.