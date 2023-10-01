Глава Альметьевска Нагуманов вручил цветы пожилым людям на улице — видео

В честь Международного дня пожилых людей глава Альметьевского района Тимур Нагуманов сделал приятный сюрприз женщинам старшего поколения. Он пришел на центральную улицу города, где для пенсионеров выделено место для торговли.

В пресс-службе района «Татар-информу» уточнили, что в сквере находятся торговые ряды. В основном ими пользуются пожилые люди, которые продают продукцию собственного производства.

Глава района вручил женщинам цветы, поздравил их с Международным днем пожилых людей. Жительницы Альметьевска были тронуты, в ответ они стали благодарить Тимура Нагуманова и желать ему здоровья, удачи и «всего-всего хорошего».

«Сегодня, 1 октября, мы отмечаем Международный день пожилых людей. В нашем районе проживает более 46 тыс. пожилых людей, и в этот день мы хотим выразить искренние поздравления вам, нашим уважаемым альметьевцам старшего поколения, ветеранам войны и труда! Ваш вклад в развитие общества, воспитание следующих поколений и поддержка близких — это настоящий пример для всех нас», — сказал глава района.

Напомним, что с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по указу Президента Владимира Путина, в России действует проект «Старшее поколение».

«Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, — заявил ранее глава государства. — Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани впервые проведут выездную смену для 100 участников проекта «Жизнелюб».