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Глава Альметьевска Нагуманов вручил цветы пожилым людям на улице — видео
В честь Международного дня пожилых людей глава Альметьевского района Тимур Нагуманов сделал приятный сюрприз женщинам старшего поколения. Он пришел на центральную улицу города, где для пенсионеров выделено место для торговли.
В пресс-службе района «Татар-информу» уточнили, что в сквере находятся торговые ряды. В основном ими пользуются пожилые люди, которые продают продукцию собственного производства.
Глава района вручил женщинам цветы, поздравил их с Международным днем пожилых людей. Жительницы Альметьевска были тронуты, в ответ они стали благодарить Тимура Нагуманова и желать ему здоровья, удачи и «всего-всего хорошего».
«Сегодня, 1 октября, мы отмечаем Международный день пожилых людей. В нашем районе проживает более 46 тыс. пожилых людей, и в этот день мы хотим выразить искренние поздравления вам, нашим уважаемым альметьевцам старшего поколения, ветеранам войны и труда! Ваш вклад в развитие общества, воспитание следующих поколений и поддержка близких — это настоящий пример для всех нас», — сказал глава района.
Напомним, что с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по указу Президента Владимира Путина, в России действует проект «Старшее поколение».
«Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, — заявил ранее глава государства. — Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани впервые проведут выездную смену для 100 участников проекта «Жизнелюб».
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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