Глава Альметьевского района вручил матерям бойцов СВО продуктовые наборы

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в преддверии Дня Матери поздравил мам погибших бойцов. В качестве подарка для женщин подготовлены памятные открытки и продуктовые наборы.

К поздравлениям присоединились руководители исполнительного комитета и главы сельских поселений. Руководители выразили признательность и благодарность женщинам за воспитание достойных сыновей.

«С наступающим Днем матери. Спасибо вам огромное за ваших сыновей. Вы очень достойная мама. Мы не перестаем вам соболезновать и сопереживать, но тем не менее жизнь продолжается», – сказал Тимур Нагуманов, подбадривая одну из матерей.

Глава района вручил ей букет цветов и продуктовый набор, в который вошли макаронные изделия, рис, подсолнечное масло, консервы, чай, сахар, сладости и многое другое.

Ранее на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО Президент России Владимир Путин отметил: «<...> это не какой-то пафосный шумный праздник, но всё-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение».

Напомним, что указом Президента 2024-й в России объявлен Годом семьи.