Глава Альметьевского района РТ призвал отвести пожилых людей на пункты вакцинации

О необходимости уделить особое внимание во время вакцинации от коронавируса старшему поколению заявил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира.

«Важно привить наше старшее поколение. По-прежнему в нашем ковид-госпитале находятся 100 пациентов, на ИВЛ — 30-40 человек. Это целое реанимационное отделение», — отметил он.

Глава района в качестве примера привел себя и свою семью — все они, включая родителей, уже получили две фазы вакцины и чувствуют себя благополучно, включая старшее поколение.

«Очень тяжело болеют, особенно представители старшего возраста и с очень серьезными последствиями. Поэтому если у вас есть пенсионное поколение, надо взять их за руку и вместе дойти до пункта вакцинации. Это очень важно для их здоровья», — отметил докладчик.

Глава отметил, что в Альметьевске на сегодняшний день активно продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19. «Вакцинация, начатая еще в начале 2021 года, идет активными темпами. Привиться можно в Альметьевской центральной районной больнице, поликлинике №3 и медсанчасти ОАО „Татнефть“. Кроме того, в торговом центре „Панорама“ держим дополнительный пост вакцинации», — отметил Нагуманов.

Руководитель обратил внимание, что в ТЦ «Панорама» уменьшился поток вакцинирующихся.

«В „Панораму“ приходит не очень много людей, однако пункт продолжает работать специально для тех, кто хочет привиться после работы в будние дни и в выходные. При себе необходимо иметь три документа — паспорт, СНИЛС и медицинский полис», — сказал Нагуманов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 25 мая в Татарстане провакцинирован 329 701 человек, в том числе 242 371 получил вторую прививку.