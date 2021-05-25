news_header_top_970_100
Президент Татарстана встретился с родителями погибших при стрельбе в школе №175 детей
Бульвар «Белые цветы» первым в России стал обладателем премии EDRA Great Places Awards
Со школьной скамьи в миллионеры: Новые люди предлагают новый подход к образованию
Со школьной скамьи в миллионеры: Новые люди предлагают новый подход к образованию
Ру Тат
news_header_bot_970_100
25 мая 2021  12:23

Еще 30 татарстанцев заболели коронавирусом

news_top_970_100

В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все контактные.

«13 человек госпитализировано, 17 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 10 человек, в Набережных Челнах — 7, в Лениногорском районе — 4, в Бугульминском — 3, в Тукаевском — 2, в Азнакаевском, Буинском, Высокогорском, Нижнекамском районах — по 1 случаю заболевания.

На 25 мая в Татарстане зарегистрировано 21 298 случаев Covid-19. Выздоровело за весь период 18 209 человек, в том числе 28 за минувшие сутки.

Провакцинирован 329 701 человек, в том числе 242 371 получил вторую прививку.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное