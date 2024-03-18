Глава Альметьевского района пообещал оказать помощь семье, пострадавшей из-за схода снега

Сегодня в соцсетях получила распространение информация о сходе снега с крыши жилого дома на улице Аминова в Альметьевске.

Напомним, что в результате инцидента пострадали взрослый и ребенок. Мужчине после осмотра врачом был назначен амбулаторный курс лечения, госпитализация не потребовалась. Ребенок же был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу, где получает медицинскую помощь.

Глава района Тимур Нагуманов в этот же день встретился с матерью ребенка.

«Мы продолжаем отслеживать ход лечения и в случае необходимости семье будет оказана вся необходимая помощь», – сообщил он.

Кроме того, после происшествия была проведена дополнительная встреча с представителями управляющих компаний, на которой было поручено усилить работу по очистке крыш многоквартирных домов и социальных объектов от снега и наледи.

Дом, где произошел инцидент, обслуживается управляющей компанией «Альметьевск». Данная УК отчиталась о проведении работ 20 февраля, предоставив фото- и видеодоказательства. Однако работы были выполнены не качественно.

Информация об инциденте передана в контрольно-надзорные органы для проведения проверки надлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей по содержанию общедомового имущества.