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Глава Альметьевского района пообещал оказать помощь семье, пострадавшей из-за схода снега
Сегодня в соцсетях получила распространение информация о сходе снега с крыши жилого дома на улице Аминова в Альметьевске.
Напомним, что в результате инцидента пострадали взрослый и ребенок. Мужчине после осмотра врачом был назначен амбулаторный курс лечения, госпитализация не потребовалась. Ребенок же был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу, где получает медицинскую помощь.
Глава района Тимур Нагуманов в этот же день встретился с матерью ребенка.
«Мы продолжаем отслеживать ход лечения и в случае необходимости семье будет оказана вся необходимая помощь», – сообщил он.
Кроме того, после происшествия была проведена дополнительная встреча с представителями управляющих компаний, на которой было поручено усилить работу по очистке крыш многоквартирных домов и социальных объектов от снега и наледи.
Дом, где произошел инцидент, обслуживается управляющей компанией «Альметьевск». Данная УК отчиталась о проведении работ 20 февраля, предоставив фото- и видеодоказательства. Однако работы были выполнены не качественно.
Информация об инциденте передана в контрольно-надзорные органы для проведения проверки надлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей по содержанию общедомового имущества.
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