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Руc Тат
СВО 21 октября 2023 17:12

Глава Альметьевска выделит бесплатные проездные для волонтеров штаба «Масксети»

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Глава Альметьевска выделит бесплатные проездные для волонтеров штаба «Масксети»

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов выделит бесплатные проездные для волонтеров штаба «Масксети», которые занимаются плетением сетей для бойцов в зоне спецоперации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

В штабе на добровольных началах работают более 30 человек. Волонтеры на сегодняшний момент изготовили более 600 маскировочных сетей, сшили около 200 костюмов «лешего» и «кикиморы» в различных вариациях, свыше 240 нашлемников, а также изготовили 220 бескаркасных носилок для переноски. Все эти вещи ежедневно необходимы на фронте, и их нельзя заменить изделиями, купленными в магазине.

От волонтеров штаба поступило несколько просьб, среди которых было обеспечение всех участников бесплатными проездными билетами. Тимур Нагуманов дал соответствующее распоряжение, и проездные будут вручены в ближайшее время.

«Вы делаете огромную работу, требующую много усилий и времени, и такую необходимую для наших бойцов. Спасибо за ваш труд и доброе сердце!» — поблагодарил волонтеров штаба глава Альметьевского муниципального района.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Альметьевска в зону СВО отправили 6 тонн помощи.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#спецоперация
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