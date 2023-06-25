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Глава Альметьевска поздравил военнослужащего с рождением дочери
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил семью военнослужащего с рождением дочери. Руководитель муниципального образования отметил, что это незабываемый момент в жизни семьи, и пожелал малышке крепкого здоровья, а родителям — счастья и благополучия.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, Нагуманов вручил родителям букет цветов и сертификат на 50 тыс. рублей.
Глава района также отметил, что возвращение папы из службы в отпуск является дополнительным поводом для радости.
На днях он встретился с бойцами и ветеранами боевых действий. «Однозначно могу сказать, что настрой у всех один — полная поддержка Верховного главнокомандующего. <...> Всю ситуацию мы держим на контроле. Наши ребята, наши бойцы, находящиеся в зоне СВО и уже вернувшиес, для нас герои», — отметил Нагуманов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, как обычные татарстанцы помогают бойцам на передовой. Читайте в материале: «Продал все машины, последний „Гелендваген“»: как татарстанцы помогают участникам СВО».
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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