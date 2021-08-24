Глава Альметьевска о пожарах на юго-востоке Татарстана: Леса сейчас — это пороховая бочка

О ситуации с пожарами на юго-востоке Татарстана, кто виновен в стихийных бедствиях, а также о предпринятых мерах профилактики, рассказал ИА «Татар-информ» глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Фото: Салават Камалетдинов

Катастрофы удалось избежать

Все последние дни Альметьевский район упоминался как одно из мест в Татарстане, где произошли крупные возгорания. Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров назвал пожар в Кама-Исмагиловском лесничестве самым крупным, произошедшим в лесном массиве республики в 2021 году. Он начался в пятницу, 20 августа, тушили его в течение нескольких суток.

«Да, к сожалению, прошлая неделя была для нас крайне сложной. У нас случилось ЧП, было несколько пожаров, причем один из них прекратился буквально на днях. Он начался с пятницы и длился в течение 3-4 дней. Причина устанавливается», — рассказал о ситуации в районе Тимур Нагуманов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж».

Да, к сожалению, прошлая неделя была для нас крайне сложной. У нас случилось ЧП, было несколько пожаров, причем один из них прекратился буквально на днях

Фото: © Салават Камалетдинов

Глава сообщил, что возгорания в районе возникали в лесном массиве и под линией электропередач линейного объекта.

«К счастью, катастрофы удалось избежать. Благодаря присутствию „Татнефти“ в районе в краткие сроки получилось мобилизовать большое количество техники и добровольцев на борьбу с пожарами. За 15-20 минут собиралось более 100 готовых и оборудованных добровольцев, из города подтягивалось несколько единиц техники и различных постов —это каждый раз давало возможность предотвращать дальнейшее распространение огня. Мы считаем, что катастрофы не случилось, потому что ни один из пожаров не дошел до населенных пунктов, ни один из них не пострадал, а это было бы самое страшное. Нам удалось остановить пожары в границах первичного возникновения», — рассказал Нагуманов.

Мы считаем, что катастрофы не случилось, потому что ни один из пожаров не дошел до населенных пунктов, ни один из них не пострадал, а это было бы самое страшное

Фото: 16.mchs.gov.ru

Озвучивать цифры по ущербу глава пока не стал.

«Картина очень страшная. Цифры по ущербу пока не могу назвать. На данный момент состояние оценивают представители МЧС, лесники. Однако нас больше всего заботит, как не допустить повторения всей этой истории», — отметил глава.

Тимур Нагуманов: «Все леса — это пороховая бочка»

Еще несколько дней жители Альметьевска начали жаловаться на смог над городом. Однако, анализируя ситуацию, было установлено, что смог возник не от альметьевских пожаров, а от пожаров в Мордовии.

«Тем не менее наши локальные пожары, если они разгораются, наносят очень серьезный ущерб экологии. Это очень неприятно, и мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространение пожаров», — заверил глава района.

По словам Нагуманова, опасность возникновения пожаров в районе сохраняется.

«Несмотря на то, что в Татарстане локально проходят дожди, появилась надежда, что станет легче, но нет: на данном этапе все леса — это пороховая бочка, — отметил он. — Достаточно даже не спички, а искры, чтобы все это высохшее за жаркое лето как порох воспламенилось и начало массово гореть».

Тем не менее наши локальные пожары, если они разгораются, наносят очень серьезный ущерб экологии. Это очень неприятно, и мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространение пожаров

Фото: © Салават Камалетдинов

Сегодня в Альметьевске предприняты меры по недопущению возникновения пожаров: это минерализация полос между лесами и населенными пунктами, новые минерализационные полосы по 6 — 9 метров между сельхозугодиями и лесными массивами, внутри лесов также проходит обновление полос.

«Практика показала, что полосы — это наиболее эффективный способ по нераспространению пожаров. Самое главное, чтобы пожары, если они возникают, не доходили до населенных пунктов, чтобы не страдали люди и их имущество. Плюс нужно защищать леса и сельхозугодия», — сказал глава.

Еще одной мерой профилактики стало ограничение доступа людей в лесные массивы. «Доступ в леса должен быть минимален. Мы обратились к гражданам, разъясняем им, что сейчас не то время, когда нужно заходить лес. Все-таки львиная доля пожаров по статистике, а это 99%, возникает по вине человека. Поэтому лес и человек сегодня должны жить раздельно. Все силы мобилизованы, будем стараться максимально справиться с этой задачей. И, самое главное, люди нас понимают», — отметил глава района.

Состав альметьевского гарнизона переведен на усиленный вариант несения службы

Ситуацию с пожарами накануне в прямом эфире Тимура Нагуманова прокомментировал начальник 11-го отряда Федеральной противопожарной службы по РТ Айнур Ахметшин.

Мы обратились к гражданам, разъясняем им, что сейчас не то время, когда нужно заходить лес. Все-таки львиная доля пожаров по статистике, а это 99%, возникает по вине человека

Фото: © Салават Камалетдинов

В частности, он добавил, что в качестве профилактики недопущения пожаров гражданам на природе запрещается разводить открытый огонь, оставлять промасленные и пропитанные керосином, бензином и другими горючими веществами материалы, заправлять топливом баки и двигатели, выполнять работы с открытым огнем на торфяниках, осуществлять выжигание сухой травяной растительности в лесном массиве.

«Излюбленный отдых наших горожан — это выезды на природу, разведение открытого огня. К сожалению, жарить шашлыки на природе категорически запрещено до стабилизации обстановки с пожарами», — отметил Ахметшин.

На сегодняшний день при сложных пожарах на больших площадях применяется авиаразведка.

«В Альметьевском и Лениногорском районах по указанию Кабинета министров проводится авиаразведка на местах горения лесного массива. На данных участках работают пожарные подразделения. Брошены все силы. Весь состав альметьевского гарнизона переведен на усиленный вариант несения службы, резервная техника введена в боевой расчет», — доложил начальник 11-го отряда Федеральной противопожарной службы по РТ.

Весь состав альметьевского гарнизона переведен на усиленный вариант несения службы, резервная техника введена в боевой расчет

Фото: © Салават Камалетдинов

Гидромет РТ прогнозирует, что в ближайшие дни на территории Татарстана сохранится пятый класс пожарной опасности в лесах, особенно на юго-востоке. В неблагоприятную зону попадают 14 районов республики, в том числе Альметьевский.

«Сегодня в Казани и в западной части республики прошли дожди, но пока сухим остается юго-восток. В дальнейшем нас ожидает напряженный температурный режим, высокий класс пожарной опасности на преобладающей части республики, особенно на юго-востоке, сохранится», — сказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.