Кузюров: Высокая пожарная опасность в лесах сохранится на юго-востоке Татарстана

По прогнозу Гидромета РТ в ближайшие дни на территории Татарстана сохранится высокий класс пожарной опасности в лесах, особенно на юго-востоке. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Сегодня в Казани и в западной части республики прошли дожди, но пока сухим остается юго-восток. В дальнейшем нас ожидает напряженный температурный режим, высокий класс пожарной опасности на преобладающей части республики, особенно на юго-востоке, сохранится. На территории Муслюмовского, Мензелинского, Сармановского, Азнакаевского, Кайбицкого, Апастовского, Бугульминского, Бавлинского, Ютазинского, Альметьевского, Заинского, Лениногорского, Актанышского, Тукаевского районов, а также Набережно-Челнинского городского округа сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – пятый класс», – сказал он.

Кузюров в своем выступлении сравнил 2021-й с аномально жарким 2010-м. В тот год на землях лесного фонда республики было зафиксировано 99 лесных пожаров.

«В нынешнем году лесные пожары по площади составляют 95% к показателям 2010 года, но стоит учесть, что пожароопасный период 2021 года еще не завершен. Впереди напряженный сентябрь и октябрь», – подчеркнул Кузюров.