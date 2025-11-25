Глава Алексеевского района передал ключи от «Нивы» бойцу СВО

Фото: пресс-служба Алексеевского района РТ.

Глава Алексеевского района Сергей Демидов встретился с земляком Максимом Уленговым, участником специальной военной операции. Максим, капитан, служит на одном из участков границы в Белгородской области.

Во время встречи участники обсудили службу, задачи подразделения и вопросы, требующие поддержки. Одной из потребностей стала машина для выполнения ежедневных задач.

Сергей Демидов передал Максиму ключи от «Нивы», которая поможет ему и товарищам в работе. Особую благодарность руководитель района выразил предпринимателю Ленару Гисматуллину за предоставленное авто.

«Будем продолжать поддерживать наших бойцов. Желаю Максиму стойкости и скорейшего возвращения домой», — отметил Сергей Демидов.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.