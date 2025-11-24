Глава Лаишевского района передал автомобиль участнику СВО

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов встретился с мобилизованным земляком Эдуардом – участником специальной военной операции.

В ходе беседы он подробно расспросил бойца о текущих нуждах подразделения, о том, что требуется для выполнения боевых задач на передовой. Одной из главных потребностей оказался надежный транспорт – машина, способная выдерживать непростые условия службы.

По итогам встречи было принято решение передать военнослужащему внедорожник «Нива». Автомобиль подготовили и укомплектовали администрация Лаишевского района совместно с благотворительным фондом «Помощь СВОим». Машина будет использоваться в зоне боевых действий для перевозки личного состава и необходимого имущества.

«Эта машина – от всех жителей нашего района. Пусть она поможет вам в службе, бережет вас и станет надежным помощником», – подчеркнул Ильдус Зарипов, вручая бойцу ключи от автомобиля.

Теплая встреча завершилась словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.