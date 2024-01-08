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Глава Алексеевского района навестил бойца СВО в отпуске по ранению
Глава Алексеевского района Сергей Демидов навестил военнослужащего, который сейчас находится в отпуске по ранению. Об этом руководитель муниципального района рассказал в своем телеграм-канале.
«Павел Дуборкин — доброволец-контрактник. Получил осколочное ранение в зоне СВО. Сейчас, пройдя лечение в госпиталях, восстанавливается дома. Навестил героя, поздравил с новогодними праздниками», — написал Демидов.
Помимо этого, участники встречи «обсудили житейские дела».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что жительницы Алексеевского района приготовили для бойцов СВО национальные угощения.
Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: t.me/demidovsergei78
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