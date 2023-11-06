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Руc Тат
СВО 6 ноября 2023 18:29

Жительницы Алексеевского района приготовили для бойцов СВО национальные угощения

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Жительницы Алексеевского района приготовили для бойцов СВО национальные угощения

Жительницы села Сухие Курнали Алексеевского района РТ приготовили для бойцов спецоперации домашний хворост. Национальное татарское блюдо отправится солдатам в составе конвоя с помощью.

Ранее алексеевские женщины приготовили для солдат домашнюю лапшу, чак-чак, заготовки борща и солянки, а в этот раз порадуют защитников еще одним национальным десертом.

«Нам в радость приготовить для своих земляков домашнее угощение. Пусть оно согреет их и напомнит о доме; о том, что за сотни километров их ждут родные и близкие», — заявила глава Курналинского поселения Дильбар Казакова.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцам из Алексеевского передали машину в зону проведения военной спецоперации.

Фото: пресс-служба Алексеевского района РТ.

#спецоперация
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