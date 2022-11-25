Глава Алексеевского района встретился с солдатскими матерями накануне праздника

Накануне Дня матери глава Алексеевского района РТ Сергей Демидов встретился с солдатскими матерями. По двое и более сыновей этих женщин добровольцами отправились защищать интересы Отечества, пишет газета «Заря».

За разговором жительницы района поделились своими семейными историями. У кого-то младший сын ушел за старшим, который всю жизнь был для него примером. У других желание помочь стране оказалось настолько велико, что они тайком от родителей пришли в военкомат. Для третьих выполнение боевых задач — дело уже привычное, потому что жизнь посвящена службе по контракту.

«То воспитание, что вы дали своим детям, — это пример для подражания для всех нас. Я хочу, чтобы вы знали, мы всегда открыты для ваших обращений», — сказал женщинам глава района Сергей Демидов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в преддверии Дня матери мэр Автограда Наиль Магдеев навестил семью мобилизованного челнинца.