Минуллина: Фотовыставка «Татар-информа» позволяет прочувствовать значимость «КазаньФорума»

Фотовыставка «Татар-информа» о ярких моментах из истории «КазаньФорума» позволила взглянуть на опыт, накопленный за многие годы проведения мероприятия. Таким мнением с корреспондентом агентства поделилась глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«„Татар-информ“ этой выставкой позволил нам взглянуть на опыт форума с высоты прожитых лет, прочувствовать его значимость для республики, ведь, как говорят, часто за деревьями не видно леса. Как организаторы форума, мы живем в ритме гостей и мероприятий, в то время как он давно уже вписался в мировую историю количеством почетных гостей, интересных событий и даже рекордов», – заявила она.

Сегодня на «КазаньФоруме» открылась фотовыставка, организованная «Татар-информом» и Агентством инвестиционного развития РТ. На ней можно увидеть кадры с форумов разных лет.