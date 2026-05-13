Фотовыставка «Татар-информа» открылась на площадке «КазаньФорума»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На площадке международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» начала работу фотовыставка «Татар-информа» о ярких моментах в истории форума.

«„КазаньФорум" проводится уже в 17-й раз. За эти годы он вырос из республиканского мероприятия до масштабного международного форума, которому Президентом России Владимиром Путиным был присвоен федеральный статус. Нам захотелось рассказать об этой динамике. У нас накопилось огромное количество материала от наших фотокорреспондентов. Выбрали кадры, которые передают атмосферу форума, и надеемся, что они будут интересны гостям, прибывшим в Казань в эти дни», – отметил главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

На выставке можно увидеть кадры с площадок «КазаньФорума» разных лет. На одних – повара из разных стран пробуют национальные блюда, на других – заключаются договора о сотрудничестве, на третьих изображена обычная беседа участников форума. Фотовыставка передает полную палитру мероприятий и эмоций ежегодного события и подчеркивает глубину взаимодействия России и исламского мира.

Одним из авторов стал фотограф «Татар-информа» Салават Камалетдинов. Его любимым кадром стала фотография с конкурса поваров, где один из членов жюри пробует блюдо конкурсанта.

«С „КазаньФорума" всегда много хороших фотографий. Особенно мне нравятся мои фото с конкурса поваров в 2024 году. Они получились очень живыми и эмоциональными. В целом подборка фото на выставке получилась эмоциональная и атмосферная», – рассказал фотокорреспондент.

Фотовыставка является совместным проектом «Татар-информа» и Агентства инвестиционного развития РТ.