Глава АИР назвала Набережные Челны особенным городом для Татарстана и России

Фото: пресс-служба АИР РТ

Набережные Челны – это особенный город для Татарстана и России. В частности Автоград является точкой роста машиностроения в Поволжском регионе, заявила на муниципальном часе в Агентстве инвестразвития глава АИР Талия Минуллина. Кроме того, город первым в стране получил статус территории опережающего социально-экономического развития и до сих пор успешно удерживает планку.

«И конечно, Набережные Челны в последние годы очень хорошо диверсифицировались с точки зрения появления новых видов бизнеса. И даже не только за счет статуса ТОСЭРа. Некоторые виды бизнеса, которые появляются, даже не претендуют на получение налоговых льгот. Просто они понимают, что это хороший рынок, они видят открытость власти, возможность там хорошо заработать и понимают всю перспективу своей предпринимательской деятельности в этом городе», – сказала Минуллина.

Она также отметила, что Набережные Челны – это очень непростой город с точки зрения управления. Но руководителю Автограда Наилю Магдееву удается удерживать его в стадии развития, а «не только в стадии стандартизации процессов».

«При наличии такой базы еще добиваться динамики роста, которая сейчас там есть, это надо умудриться», – заключила Минуллина.