«Мы не ошиблись с нулями»: как Магдеев и Минуллина считали инвестиции в Автограде

В Набережных Челнах средняя зарплата составляет 84 тыс. рублей, а безработица снизилась до рекордных 0,14%. В городе идет серьезная борьба за кадры, чтобы кроме промышленности не проседали и другие сферы. О новых инвестиционных проектах в Автограде рассказали сегодня на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ.





Фото: пресс-служба АИР РТ

Набережные Челны – особенный город для Татарстана и России

Набережные Челны – это особенный город для Татарстана и России. В частности, потому, что он является точкой роста машиностроения в Поволжском регионе, заявила на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития глава АИР Талия Минуллина. Кроме того, город первым в стране получил статус территории опережающего социально-экономического развития и успешно развивает проект.

«И, конечно, Набережные Челны в последние годы очень хорошо диверсифицировались с точки зрения появления новых видов бизнеса. И даже не только за счет статуса ТОСЭРа. Некоторые виды бизнеса, которые появляются, даже не претендуют на получение налоговых льгот. Просто они понимают, что это хороший рынок, они видят открытость власти, возможность там хорошо заработать и понимают всю перспективу своей предпринимательской деятельности в этом городе», – сказала Минуллина.

Она также отметила, что Набережные Челны – это очень непростой город с точки зрения управления им. Однако его руководителю Наилю Магдееву удается развивать его, а не удерживать «только в стадии стандартизации процессов».

«При наличии такой базы еще добиваться динамики роста, которая сейчас там есть, это надо умудриться. Как это все получается, Наиль Гамбарович?» – задалась вопросом глава АИР.

КАМАЗ – это национальный бренд и достояние страны

Набережные Челны носят статус столицы автомобильной промышленности России, это родина «легендарных КАМАЗов», сказал Наиль Магдеев. Это один из крупнейших моногородов страны и второй по численности город Татарстана, центр Камской агломерации. Кроме того, Челны являются крупным железнодорожным, автотранспортным и авиационным узлом. В нем расположен промышленный центр, который занимает серьезную долю экономики республики.

Валовой территориальный продукт в 2024 году оценивается в 450 млрд рублей с ростом в 9% к уровню прошлого года. Объем промышленного производства составляет 783,6 млрд – в сравнении с 2023 годом он вырос на 14,8%. Товарооборот, по данным градоначальника, увеличился на 15,9% и стал равняться 260,6 млрд рублей, а объем инвестиций приблизился к 91,5 млрд рублей (почти на 7% больше, чем в прошлом году).

Львиную долю в экономике города занимает КАМАЗ – на его долю приходится почти 40% объема промышленного производства. По словам Магдеева, были времена, когда этот показатель и вовсе равнялся 80%. Предприятие отгрузило в этом году товаров на 303,1 млрд рублей, а работает там более 27,2 тыс. человек. В сентябре с конвейера КАМАЗа сошел 2,5-миллионный автомобиль.

«Несмотря на сложности, КАМАЗ выдержал все испытания прошедших лет. Вы знаете, был пожар на заводе двигателей в 1993 году. После таких пожаров обычно предприятия не живут и не работают. Есть другие примеры на некоторых автомобильных заводах страны, и без пожаров заводы были закрыты. Мы знаем, где это, никого не хочу обижать, но это, например, ЗИЛ, АЗЛК», – сказал градоначальник.

Он также отметил заслуги заводчан и руководства республики, которое помогло восстановить завод, и подчеркнул, что Президент России Владимир Путин лично уделяет большое внимание работе предприятия. 13 декабря КАМАЗ отметил 55 лет со дня основания, Магдеев назвал его национальным брендом и достоянием страны.

«Лапки сложили, ножки свесили и работаем в статусе ТОСЭР – это не так»

Наиль Магдеев подтвердил слова главы АИР Талии Минуллиной о том, что Набережные Челны стали первым моногородом в стране, где был введен режим территории опережающего социально-экономического развития. На данный момент на нее приходится около 77% выручки, получаемой во всех ТОСЭР республики.

На сегодняшний день резидентами ТОР стали 50 компаний. В экономику города поступило более 45,4 млрд рублей инвестиций, объем капиталовложений достиг 37,2 млрд рублей. Но самое главное, по мнению мэра, заключается в том, что в городе создали более 10,1 тыс. «высокотехнологичных и высокооплачиваемых» рабочих мест.

«Важно и то, что действующие резиденты не так – статус получили, лапки сложили, ноги свесили и работаем в статусе территории опережающего развития, нет. Действующие резиденты, а их 50, вот 15 из них увеличили первоначальные капитальные вложения, 20 из них увеличили параллельно рабочие места от первоначальных показателей и 13 резидентов выпустили новые виды продукции. О чем это говорит? О том, что и они, и мы попали в десятку. На плохой почве урожай получить невозможно. Но мы не только запланированный урожай получили, но имеем определенный рост», – подчеркнул мэр.

Он также отметил, что работу с ТОСЭР Набережных Челнов презентовали на Международном муниципальном форуме стран БРИКС как лучшую практику. Позже, отвечая на вопросы журналистов, Магдеев заявил, что статус территории опережающего социально-экономического развития городу продлили до 2028 года.

«Несмотря на низкий уровень безработицы, идет борьба за кадры»

В Набережных Челнах безработица достигла рекордно низкого уровня в 0,14%. Для сравнения: в Казани он составляет 0,2%. В России этот показатель находится на отметке в 2,3%, заявил сегодня в рамках «Прямой линии» Президент страны Владимир Путин.

«У нас не хватает специалистов, как и по всей стране. Идет борьба за кадры. Что делаем? Строим арендное жилье, увеличиваем бюджетные места в колледжах, ресурсных центрах. Если будет где обучаться, жить — есть определенные возможности для привлечения кадров. Пока такие меры ведем по привлечению кадров», — отметил мэр.

Глава города также рассказал, что на учете по безработице в Челнах сейчас стоят 410 человек, тогда как в базе данных более 6 тыс. вакансий.

«Зарплаты достигли 84 тысяч, я в этом вопросе на стороне людей»

Отвечая на вопросы журналистов и коллег, Наиль Магдеев заявил, что средняя заработная плата в Набережных Челнах достигла 84 тыс. рублей.

«По городу платежеспособный спрос есть. Мы же говорим сегодня, что гонка зарплат идет, для муниципалитетов это хорошо. Рабовладельческий строй закончился давным-давно, поэтому люди должны получать достойные зарплаты. Я в этом вопросе на стороне людей, а не на стороне работодателей. Люди должны жить достойно», – сказал градоначальник.

Он также выразил надежду на то, что в течение полугода она может достигнуть 90 тыс. рублей с учетом дивидендов и «тринадцатых зарплат».

«Китайцы медленно запрягают, но быстро едут»

В Набережных Челнах уделяют большое внимание инвесторам. АИР, кстати, накануне признал город лучшим в Татарстане по инвестиционной деятельности в 2024 году. Объем инвестиций в 2024 году, как ожидается, составит 91,5 млрд рублей. На последнем Инвестиционном совете под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова одобрили 8 проектов с объемом в 2,8 млрд рублей, и на ближайшем заседании город готов предложить еще три проекта.

Среди самых успешных – компания Haier, которая создала индустриальный парк с заводом по производству холодильников, стиральных машин, телевизоров, штампованных изделий, водонагревателей, складом готовой продукции и другими проектами. Также для сотрудников построили общежитие на 900 мест. Компания вложила в экономику города и республики 35,5 млрд рублей и создала 3,6 тыс. новых рабочих мест.

«27 ноября состоялась торжественная церемония открытия нового завода по производству водонагревателей. По сути, каждый год один завод. Планы – более 7,1 млрд рублей инвестиций и 322 рабочих места. Для экономики города и республики присутствие мирового лидера по производству бытовой техники – это здоровая конкуренция среди крупных предприятий, а также очень хороший стимул для развития предприятия малого и среднего бизнеса, который концентрируется вокруг компании», – подчеркнул Магдеев.

Он также отметил, что китайские партнеры очень осторожны в размещении бизнеса, они «долго запрягают и быстро едут». Предварительно в России они рассмотрели с десяток площадок в разных городах, но в итоге «приземлились» в Татарстане. 99% работников на предприятии, вопреки переживаниям горожан, – жители республики и других регионов России.

Российско-иранская компания вложит в производство полуприцепов в Челнах 11 млрд

Планы у города в части инвестиционного развития большие. Например, российско-иранская машиностроительная компания «Волфт Продакшн» откроет в Набережных Челнах производство, которое будет заниматься сборкой полуприцепов.

«Объем инвестиций «всего лишь чуть-чуть» более 11 млрд рублей. И здесь мы не ошиблись с нулями», – сказал градоначальник.

На новом производстве будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Вскоре проект рассмотрят на Инвестиционном совете, и Магдеев выразил надежду на то, что ему «дадут зеленый свет».

Помимо этого, технопарк «Барс-логистик» планирует создание логистического комплекса за 1,1 млрд. Промпарк «Развитие» уже полностью заполнен резидентами. Строящаяся третья очередь будет включать в себя 24 проекта, инвестиции составят 2,5 млрд рублей, будет создано 609 рабочих мест. Из-за высокого спроса в городе приняли решение о строительстве еще и четвертой очереди, участок в 26 га уже подобрали.

В Центр художественной гимнастики в Челнах инвестируют около 700 млн рублей

Мэр Набережных Челнов также рассказал, что в городе планируют построить детский центр художественной гимнастики. Он, по оценкам градоначальника, обойдется инвестору в 600-700 млн рублей.

«Первое, что было, когда пришел инвестор, я не стал спрашивать: «Сколько у вас денег?» Я его усадил за стол, налил теплого хорошего чаю, есть еще другие вкусные вещи, которыми мы угощаем наших друзей-инвесторов. Первое, что я спросил: «Что тебе нужно?» Он попросил земельный участок, мы подобрали. Он сказал, что под этот земельный участок планирует подготовить проект. С учетом сегодняшних реалий это будет в районе 600-700 млн рублей», – сказал Магдеев.

Он также пожелал инвестору, чтобы у него «все сложилось».

«Это не про шарики-фонарики»: до 2026 года в Челнах построят новое здание горбольницы №5

В следующем году Набережные Челны отметят 400-летний юбилей. По этому случаю создадут рабочую группу, которую возглавит зампред Правительства РФ Денис Мантуров. Планов, по словам мэра, «громадье». Однако он отметил, что первостепенны социальные инфраструктурные проекты. В частности – строительство нового здания больницы №5.

«Пятая городская больница обслуживает 17 районов всего Закамья. Для сведения: в Закамье проживает более миллиона человек. По сути, речь идет об областной больнице. Поэтому когда мы обращаемся и говорим, что нам нужна Пятая горбольница, это не про шарики-фонарики, это не про спеть и станцевать. Это жизнь и здоровье людей, продолжительность жизни людей, о которых говорит наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Это про то, что говорит Рустам Нургалиевич Минниханов, когда ставит задачу перед министерствами и ведомствами», – сказал Магдеев.

Градоначальник также отметил, что в Набережных Челнах настойчиво занимаются этим вопросом, сейчас готовится проектно-сметная документация.

«Надеемся, в 2025-2026 годах этот объект будет реализован. Он необходим городу без вопросов, потому что жизнь и здоровье людей – это очень важно», – заключил мэр.