Гладков заявил об информационной атаке на Белгородчину на фоне обстрела Грайворона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о массированной информационной атаке на возглавляемый им регион на фоне обстрела Грайворонского городского округа. Соответствующее видео он выложил в Telegram-канале.

«<…> увидел, что началась массированная атака, информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди населения на фоне массированного обстрела Грайворонского района», — заметил глава области.

«Еще раз повторюсь: в Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал. Нет ни раненых, ни убитых», — вновь поделился Гладков своей оценкой ситуации.

«Сейчас вижу — идет распространение массированное информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа от администрации <…>. Это вранье, этого нет!» — опроверг он сообщения о готовящейся эвакуации населения другого муниципалитета Белгородской области.

«Будет ухудшение, будет улучшение — мы сразу всю необходимую информацию предоставим», — в завершение своей речи заверил жителей региона Вячеслав Гладков.

Upd. (12.51): Ранее о массированном обстреле Грайворонского городского округа рассказали как сам губернатор Белгородской области, так и Telegram-канал Mash. Последний и вовсе заявил о гибели одного человека (обговорив, впрочем, предварительный характер информации).

В свою очередь украинские паблики разместили видеозапись артиллерийского обстрела КПП «Грайворон». На видео видно, как над погранпунктом и его окрестностями поднимаются клубы дыма от разрывов снарядов. Позднее был опубликован ролик с украинским танком, который, как утверждается, заехал на территорию КПП.