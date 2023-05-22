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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Грайворонского округа
С 9 часов утра под обстрелом находится приграничный Грайворонский городской округ, из мирных жителей никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Вячеслав Гладков.
В частности, село Козинка оказалось под минометным обстрелом. Одна мина попала в частный дом, который из-за этого загорелся, вторая — разрушила несущие конструкции другого дома и повредила автомобиль, третья — повредила забор еще одного домовладения, рассказал губернатор.
Кроме того, по словам Гладкова, в селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ. В самом Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье получил повреждения забор частного домовладения.
Помимо этого, сработала российская система ПВО, и «часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка». Взрывотехники приступили к ее обезвреживанию.
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Ранее о массированном обстреле Грайворонского округа, не раскрывая источников, проинформировал Telegram-канал Mash. Он написал об обстреле сел Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино. По предварительной информации, имеющейся у канала, погиб один человек.
В свою очередь украинские паблики опубликовали видеозапись артиллерийского обстрела КПП «Грайворон». На видео видно, как над погранпунктом и его окрестностями поднимаются клубы дыма от разрывов снарядов.
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