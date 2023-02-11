Гладков заявил, что в отряды теробороны вошли тысячи жителей и показал их ротные учения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с членами белгородской территориальной самообороны. По его данным, в отряды вошли уже тысячи человек, которые ежедневно тренируются под руководством «опытнейших инструкторов, имеющих большой боевой опыт».

Сейчас члены отряда проходят очередной этап подготовки – ротные учения, сообщил Гладков. «Тысячи жителей области ежедневно тренируются и, если будет нужно – защитят родную землю. Наши ребята готовы к выполнению любой задачи!», – заявил он.

Напомним, к формированию отрядов теробороны в регионе приступили в декабре прошлого года. В них войдут те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в Вооруженные силы России.