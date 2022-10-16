Гладков: В теракте на полигоне в Белгородской области погибли жители других регионов

Жителей Белгородской области среди раненых и погибших при теракте на местном полигоне нет, в числе пострадавших только приезжие из других регионов, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

«Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть. <…> Жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет», – сообщил он в своем телеграм-канале.

Сейчас в регионе ведутся работы по восстановлению объектов, которые получили повреждения, добавил Гладков.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что двое граждан одной из стран СНГ устроили теракт на полигоне в Белгородской области во время занятия по огневой подготовке. В результате погибли 11 человек, еще 15 ранены. Оба террориста были уничтожены ответным огнем.