Минобороны РФ: В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек

Двое граждан одной из стран СНГ устроили теракт на полигоне в Белгородской области во время занятия по огневой подготовке. В результате погибли 11 человек, еще 15 ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», – рассказали в оборонном ведомстве.

Два террориста открыли огонь по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с лицами, которые изъявили желание участвовать в спецоперации на Украине. Оба были уничтожены в результате ответного огня. На месте сейчас работают правоохранительные органы.