Более 6 тыс. жителей Шебекино размещены в пунктах временного размещения

Сейчас в пунктах временного размещения находится более 6 тыс. жителей Шебекинского городского округа Белгородской области, отселенных из-за обстрелов и диверсионных рейдов. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Всего по области работает 47 ПВР в 10 округах и районах области», — уточнил губернатор, заметив, что сегодня он посетил один из пунктов временного размещения в Белгороде.

«Быт обустроен, люди накормлены, но есть и замечания: по формированию заявок, по обеспечению товарами первой необходимости и лекарствами», — признал Гладков.

По словам главы области, он дал поручение «внести изменения в регламент отработки» министру социальной защиты населения Елене Батановой и министру здравоохранения Андрею Иконникову. «Ситуацию, конечно, оперативно нужно исправлять», — констатировал чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по состоянию на 11 июня почти 19 тыс. отселенных из-за обстрелов жителей Белгородской области получили единоразовые выплаты в 10 тыс. рублей.