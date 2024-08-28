Гладков объявил об отселении жителей еще четырех населенных пунктов

Власти Белгородской области приняли решение об отселении четырех сел в Грайворонском и Валуйском городских округах — «в связи с напряженной оперативной обстановкой». Об этом рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Покинуть свои дома придется жителям сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского округа. В село Вязовое Краснояружского района будет закрыт въезд, там устанавливают блокпосты.

«Делаем это всё в первую очередь для безопасности жителей. К сожалению, обстановка, повторюсь еще раз, остается напряженной: много раненых, есть погибшие. Мы обязаны предпринимать меры для защиты населения», — заявил губернатор.

Всем прописанным в селе Солнцевка Белгородского района, селах Пороз и Дроновка Грайворонского округа, селе Старый Хутор и хуторе Павловка Валуйского округа, селе Вязовое Краснояружского района выплатят по 15 тыс. рублей.

Помимо этого, жителям упомянутых выше населенных пунктов, за исключением Вязового, а также жителям села Новопетровка Валуйского округа, сел Безымено и Новостроевка-Вторая, поселков Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского округа, поселков Красное, Ленинский и Первомайский, хуторов Мухин и Панков Шебекинского округа положены выплаты в размере 150 тыс. рублей.