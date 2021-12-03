Гизатуллин о реванше у «Лады»: Мы хорошо сыграли и выстояли «пять на три»

В матче против тольятинской «Лады» игроки «Нефтяника» смогли выстоять в меньшинстве, после чего заиграли увереннее. Об этом клубной пресс-службе сказал главный тренер альметьевского ХК Ильнур Гизатуллин.

«Хорошая игра, хороший соперник. Мы хорошо сыграли, выстояли „пять на три“, это придало уверенности команде. Затем забили три шайбы и довели игру до победы», — сказал специалист.

По его словам, по сравнению с матчем в Тольятти альметьевская команда смогла реализовать свои моменты.

Наставник отметил, что у соперника играло всего 17 хоккеистов. «Сегодня в составе „Лады“ было семнадцать игроков. И „Лада“ проводила четвертую игру. Просили ребят действовать активно», — резюмировал Гизатуллин.