«Нефтяник» взял реванш у «Лады»

В домашнем матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:1, взяв реванш за недавнее поражение в Тольятти.

Разгромив позавчера казанский «Барс» (6:1), альметьевцы намеревались взять еще один реванш за поражение на выезде у «Лады». Правда, играть хозяевам пришлось без своего капитана Александра Сорокина, дисквалифицированного на два матча за драку в игре с «Барсом».

В первом периоде хорошо знакомые друг с другом соперники дружно ринулись в атаку. Долгое время командам не удавалось создать более или менее опасные моменты. Пока отменный щелчок Александра Шикуна со средней дистанции не достиг своей цели, 0:1. Хотя статистика была в пользу хозяев, броски в створ ворот 12-5.

С самого начала второго периода обрушили массу атак на ворота волжан. И всего через 41 секунду шайба влетела в ворота «Лады». В большинстве забил с острого угла Денис Шураков, 1:1. Не прошло и двух минут, как на табло загорелось уже 2:1. Богатырский щелчок удался Степану Захарчуку. У «Лады» в середине периода был прекрасный шанс переломить ход встречи, когда хозяева на две минуты остались втроем против полной пятерки автозаводцев. Но тройка «Нефтяника» геройски отбилась, сохранив свои ворота в неприкосновенности. А на последней минуте периода хозяева Данил Воеводин ловко подправил полет шайбы после дальнего броска Максима Салахова, 3:1.

В третьем периоде особо заметных событий на льду не произошло, счет не изменился. Хотя в концовке гости сняли вратаря и вшестером попытались спасти игру, не смогли.

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Лада» (Тольятти) – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0). Шайбы забросили: Шураков (21), Захарчук (23), Воеводин (40) – Шикун (16). Штраф: 10-12.

После 28 матчей в активе альметьевцев стало 33 очка, 14-е место. В следующем туре 4 декабря «Нефтяник» примет на своем льду самарский ЦСК ВВС.