Гизатуллин о поражении «Нефтяника»: «В команде не все понимают, что и как делать»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в Новокузнецке от местного «Металлурга» (0:4), признав, что хозяева полностью переиграли гостей.

«Соперник нас переиграл по реализации моментов, по броскам. Из убойных позиций мы не забиваем, а соперник хорошо реализовал стандартные ситуации — две шайбы со вбрасывания», — констатировал специалист.

«Желание было, но к сожалению, не было возможности, наверное, сегодня. В нашей команде не все понимают, что и как делать. Не вижу огня в глазах — так дело не пойдет. Будем с этим что-то делать», — решительно заявил Гизатуллин.