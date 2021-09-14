Альметьевский «Нефтяник» проиграл в Новокузнецке

В очередном матче первенства ВХЛ альметьевский «Нефтяник» сегодня проиграл в Новокузнецке «Металлургу» со счетом 0:4.

Это был первый выездной матч в сезоне у альметьевцев — и сразу против вице-чемпиона прошлого первенства. Итогом стало крупное поражение.

В первом периоде гости получили возможность сыграть в большинстве, но не забили. А вот хозяева реализовали свое первое же численное преимущество в середине периода: сделал это щелчком от синей линии защитник «Металлурга» Кирилл Маслов, 1:0. В целом же период прошел в равной борьбе, счет бросков в створ ворот 7–7 .

Во втором периоде альметьевцы трижды играли в большинстве, но безрезультатно. А вот сибиряки уже в равных составах своего шанса не упустили, неожиданным кистевым броском Даниил Ердаков удвоил преимущество «Металлурга», 2:0. В концовке периода Максим Кицын на пятачке переиграл вратаря гостей Аделя Миннегалиева, 3:0.

В середине третьей двадцатиминутки Руслан Ибатуллин дальним броском снял все вопросы о победителе встречи, 4:0. К защите и нападению «Нефтяника» есть много вопросов по поводу их работы. Это второе подряд поражение альметьевцев.

В следующем туре 16 сентября в Омске «Нефтяник» встретится с «Омскими Крыльями», новичком ВХЛ. После пяти матчей в активе альметьевцев осталось пять очков, они находятся на девятом месте.

«Металлург» (Новокузнецк) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Шайбы забросили: Маслов (11), Ердаков (35), Кицын (39), Ибатуллин (49).

Штраф: 18–10.