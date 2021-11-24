Гизатуллин: У «Ижстали» были хорошие контратаки, но уверенно сыграл наш вратарь

Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника», на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Ижевске над «Ижсталью» (3:0), отметив уверенную игру вратаря.

«Сегодня соперник сыграл вторым номером. Мы едва не попались на это – были хорошие контратаки, особенно в первом периоде нас могли наказать. Хорошо сыграл наш вратарь, потом забили хорошие голы. Поздравляю всех с победой», – рассказал специалист.

Подробнее о матче — в материале ИА «Татар-информ».