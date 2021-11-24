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Ру Тат
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Спорт
24 ноября 2021  21:38
Cергей Гаврилов

Гизатуллин: У «Ижстали» были хорошие контратаки, но уверенно сыграл наш вратарь

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Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника», на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Ижевске над «Ижсталью» (3:0), отметив уверенную игру вратаря.

«Сегодня соперник сыграл вторым номером. Мы едва не попались на это – были хорошие контратаки, особенно в первом периоде нас могли наказать. Хорошо сыграл наш вратарь, потом забили хорошие голы. Поздравляю всех с победой», – рассказал специалист.

Подробнее о матче — в материале ИА «Татар-информ».

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