Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ приглашает на день открытых дверей

Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета 27 ноября проведет день открытых дверей. Мероприятие пройдет в очном и дистанционном формате, сообщает пресс-служба вуза.

«Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ приглашает учащихся образовательных организаций, родителей и педагогов на день открытых дверей, который состоится в субботу в 10.00 в гибридном формате», – говорится в сообщении.

Школьникам и их родителям расскажут о направлениях подготовки и образовательных программах высших школ института. Затем состоятся мастер-классы от эксперта ЕГЭ «Алгоритм написания итогового сочинения-2022: практические советы» и от специалистов приемной комиссии «Как поступить в вуз? Инструкция для родителей».

Кроме того, будет организована экскурсия по институту и нетворкинг с преподавателями и студентами.

Лица в возрасте старше 18 лет будут допущены в здание университета при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Обязательно наличие масок.

Более подробную информацию можно получить на странице «ВКонтакте» «Абитуриент Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета».