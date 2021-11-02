Гизатуллин о победе над «Зауральем»: Качество игры было лучше, чем в предыдущем матче

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнюю победу в чемпионате ВХЛ над курганским «Зауральем» (1:0). Наставник отметил улучшение качества игры, но посетовал на дисциплину.

«Поздравляю всех с победой. По этой встрече скажу, что качество игры было лучше, чем в предыдущем матче. Единственное, наверное, это дисциплина. Три неоправданных удаления в зоне атаки и в средней зоне. Это очень много для одной игры», — резюмировал специалист.

Не остался доволен наставник и реализацией.

«И надо реализовывать те моменты, которые создаем. Хорошие, тяжелые моменты и много брака в завершении. Удобная позиция, бросаем мимо ворот», — сказал Гизатуллин.

Сравнивая 4:3 в прошлом матче и 1:0 сегодня, он отметил улучшение качества игры. Также Гизатуллин остался доволен игрой молодежной тройки нападения.

«Они сегодня кто первую, кто вторую игру проводил. Выполнили свою задачу, придали динамики, создавали моменты. Хотелось бы, чтобы забили, чтобы уверенность почувствовали. А вообще – молодцы! Наверное, в этом же составе сыграют и в следующем матче».