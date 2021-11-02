«Нефтяник» одержал вторую победу подряд

В очередном домашнем матче первенства ВХЛ альметьевский «Нефтяник» обыграл курганское «Зауралье» со счетом 1:0, забросив победную шайбу в большинстве через 80 секунд после начала встречи.

Нервная позавчерашняя победа над «Южным Уралом» (4:3) добавила настроения альметьевцам, но не показала прогресса в их игре.

В первом периоде активный стартовый натиск хозяев привел к удаления в рядах уральцев уже через 48 секунд. И «Нефтяник» реализовал свое первое большинство всего за 32 секунды — Игорь Полыгалов отличился на добивании, 1:0. Как оказалось, это была первая и последняя заброшенная в матче шайба. К середине периода гости игру выровняли.

И второй период в целом прошел с небольшим территориальным преимуществом «Нефтяника». Но самые опасные моменты создали всё же уральцы. Спасибо голкиперу хозяев Рафаэлю Хакимову, который несколько раз всерьез выручил альметьевцев. А забить никому не удалось.

В третьем периоде два раза подряд «Нефтяник» получил возможность сыграть в большинстве. Это был отличный шанс увеличить свое преимущество, но не получилось. Впрочем, на последней минуте удалились уже гости, облегчив задачу хозяевам. Сняв вратаря, уральцы впятером против пятерых бросились спасать матч, но не сумели это сделать. Еще одна неубедительная и нервная победа альметьевцев.

После 19 матчей в активе «Нефтяника» 19 очков и 18-е место. В следующем туре 4 ноября альметьевская команда примет на своем льду «Горняк» из Оленегорска.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Зауралье» (Курган) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Шайбы забросили: Полыгалов (2).

Штраф: 8–10.