Гизатуллин о победе над ЦСК ВВС: «Сделали выводы после безобразной игры в Казани»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Самаре над ЦСК ВВС (6:1), отметив дисциплину своей команды.

«Мы сегодня сыграли так, как нам позволил соперник. Сделали выводы после безобразной игры в Казани. Мы серьезно готовились к матчу, знали, что здесь очень холодная арена, „быстрый“ лед», — рассказал специалист.

Он отметил, что его подопечные вышли на лед с хорошим настроем и не позволили самарцам реализовать моменты.

«Плюс сыграли дисциплинированно — сфолили всего два раза в конце матча. Если бы не выполнили установку, результат мог быть иным», — приводит слова Гизатуллина пресс-служба клуба.