Альметьевский «Нефтяник» уверенно победил ЦСК ВВС

Позавчера в Казани «Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Нефтяника». Сегодня в Самаре альметьевцы вернулись на победную тропу, одолев аутсайдера чемпионата ВХЛ ЦСК ВВС со счетом 6:1. Дубль на счету Болтанова.

В первом периоде самарцы быстро остались втроем против полной пятерки альметьевцев, чем гости не преминули воспользоваться. Четкую комбинацию броском в касание завершил Игорь Полыгалов, восьмой гол снайпера «Нефтяника», 0:1. Да и в равных составах преимущество гостей было большим. Волжане порой атаковали очень опасно, но очередное удаление привело ко второму голу в ворота ЦСК ВВС. Отличился Владимир Пешехонов, 0:2. О преимуществе гостей лучше всего говорит счет бросков в створ ворот за период, 4-17.

Все логично: «летчики» испытывают сильные финансовые проблемы — с прошлого сезона в команде осталось лишь два игрока. Убаюканные большим преимуществом гости вскоре после начала второго периода пропустили, хороший кистевой бросок удался Кириллу Овчинникову, 1:2. Раздосадованные альметьевцы уже через полминуты забросили третью шайбу — редкий по силе и точности щелчок нанес Артур Болтанов, 1:3. Замена вратаря в ЦСК ВВС. Не помогло. Еще через три минуты Максим Рыжков эффектно исполнил выход один на один, 1:4. Подавляющее преимущество «Нефтяника». Еще один меткий бросок, теперь от Максима Салахова — 1:5.

В заключительной трети матча игра заметно успокоилась, поскольку исход встречи сомнений ни у кого не вызывал. Еще и в меньшинстве гости забили, когда один на один убежал Болтанов, оформивший свой дубль, 1:6.

ЦСК ВВС (Самара) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:6 (0:2, 1:3, 0:1). Шайбы забросили: Овчинников (27) — Полыгалов (6), Пешехонов (16), Болтанов (27, 58), Рыжков (30), Салахов (34). Штраф: 8-4.

После 24 матчей в активе альметьевцев стало 27 очков, 15-е место. В следующем туре 18 ноября в Тольятти «Нефтяник» встретится с «Ладой».