Гизатуллин: Игра с «Ростовом» была безобразной, думали, соперник сам отдаст победу

Главная ошибка «Нефтяника» в том, что игроки вышли на поле, заранее ощущая себя победителями. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил наставник альметьевцев Ильнур Гизатуллин.

Прошедшая игра «была безобразной», считает он. Об этом говорит и итоговый счет — 4:2 в пользу клуба из Ростова-на Дону. Он извинился перед болельщиками за такой исход матча и отметил, что «свист с трибун, наверное, был справедлив».

«Вышли до игры уже победившими, думали, что соперник сам отдаст победу. <...> Когда соперник уже почувствовал вкус игры, тяжело ее переламывать. Есть такое выражение „Девушку из деревни можно вывезти, а вот деревню из девушки — нет“. Вот чем быстрее мы это поймем и будем выходить на каждую игру, неважно какой соперник, со стопроцентным настроем, заряженными, тогда будет результат», — полагает специалист.