«Нефтяник» проиграл дебютанту ВХЛ — «Ростову»

Сегодня альметьевский «Нефтяник» дома проиграл «Ростову» со счетом 2:4. Напомним, клуб из Ростова-на-Дону выступает начал выступать в ВХЛ с этого сезона.

Начало первого периода было нервным — за первые девять минут матча на две команды пришлось 14 минут штрафа. Первый гол тоже был забит в неравных составах: в формате «четыре на четыре» цели достиг дальний бросок Вадима Щеголькова — 1:0 в пользу «Ростова». Затем гости реализовали численное большинство, хотя шайба попала в хозяйские ворота рикошетом от спины своего защитника, 2:0.

И лишь затем численное преимущество использовали альметьевцы, при этом им потребовалось на это всего три секунды. Александр Сорокин (это от его спины вторая шайба залетела в ворота «Нефтяника») сильнейшим щелчком в касание поразил цель, 1:2. Но всего через 19 секунд «Ростов» вновь увеличил разрыв — 1:3: точно в девятку попал Алексей Прохоров. Замена вратаря в «Нефтянике»: на место Рафаэля Хакимова вышел Адель Миннегалиев.

В заключительной двадцатиминутке сын главного тренера альметьевцев Данил Гизатуллин ловко подправил шайбу на пятачке, сократив разрыв в счете до минимума, 2:3. Но всего через несколько секунд еще одна шайба влетела в ворота «Нефтяника», 2:4. Второе домашнее поражение альметьевцев в первой четырехматчевой серии.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1). Шайбы забросили Сорокин (17), Гизатуллин (51) — Щегольков (8), Андреев (14), Прохоров (21), Казаков (51). Штраф: 14-14.

После четырех туров в активе альметьевцев осталось пять очков, второе место. В следующем туре 14 сентября в Новокузнецке «Нефтяник» встретится с местным «Металлургом».